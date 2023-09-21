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В Минздраве опровергли сложности с поставками продукции для лечения диабета

Минздрав не видит проблем с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы

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Сложности с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы отсутствуют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе министерства отметили, что уже началась предрегистрационная оценка новых иностранных и отечественных моделей данного оборудования. Те же, что уже представлены на рынке «соответствуют всем требованиям». Они безопасны и эффективны.

21 сентября газета «Коммерсантъ» написала, что в России начались перебои с поставками систем НМГ для диабетиков Medtronic. По данным издания, представленные на российском рынке системы американской Abbott не предполагают использование детьми младше четырех лет. Газета привела мнение медиков, которые сочли китайские аналоги этих систем пока не соответствующими требованиям к эффективности.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

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