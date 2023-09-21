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Исследование: россияне перепроверяют новости из Telegram на сайтах СМИ

Аналитики выяснили, что россиян больше всего интересуют новости политики

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Depositphotos

Почти четверть российских интернет-пользователей, читающих новости в Telegram-каналах, всегда перепроверяют полученную информацию на сайтах СМИ, при этом СМИ перепроверяют лишь 14% россиян. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые провели исследование в попытке выяснить, насколько сильно пересекается аудитория сайтов СМИ и новостных каналов в Telegram.

Согласно полученным данным, соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ, и тех, кто потребляет их, в основном, в Telegram, практически равное среди участников опроса — 27% и 25% соответственно, остальные отметили, что выбор одного из двух предложенных ресурсов сильно зависит от темы.

По данным исследования, почти треть россиян подписана в Telegram на 1 или 2 новостных канала, которые читают ежедневно, а почти четверть — уже более чем на 10. 19% и 18% респондентов соответственно комфортно читать 3-4 или 5-10 каналов. 12% подписаны на такое количество, что затрудняются сосчитать.

С сайтами онлайн-СМИ все более однозначно. Большинство респондентов ежедневно посещают 1 или 2 ресурса, около трети опрошенных — 3-4, 13% --5-10, 9% — более 10. Затрудняются назвать количество посещаемых сайтов, так как их много, 7% участвующих в опросе.

Аналитики констатируют, что интерес к темам в Telegram-каналах и на сайтах СМИ примерно одинаков. Первенство стабильно удерживают политика и экономика. Далее идут путешествия и образ жизни, спорт, IT и технологии, развлечения, культура и искусство, истории звезд, интервью, новости шоу-бизнеса.

Больше верят СМИ, чем каналам в Telegram — 28%, и, наоборот, доверяют больше Telegram 26% респондентов. Но при этом 23% участников опроса всегда перепроверяют информацию из Telegram, а перепроверять СМИ необходимости меньше — так поступают только 14%. Ищут подтверждение интересной новости на разных платформах всегда и независимо от источника 44%, никогда этого не делают 19%.

Кроме того, аналитики выяснили, что россияне читают новости на сайтах интернет-СМИ чаще во время работы, а в Telegram заходят в свободное время.

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