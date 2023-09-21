Врач дал советы, как бороться с заложенностью носа

Людям, которые столкнулись с заложенностью носа, стоит постараться перетерпеть ее, если это не доставляет сильного дискомфорта, сказал kp.ru врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала «Доктор», кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Для облегчения дыхания можно попробовать менять положение тела. Например, если вы ляжете на левый бок, то кровоток перераспределится, и с большой вероятностью правая сторона носа начнет дышать свободнее», — отметил врач.

Если заложенность носа не проходит, можно купить детские капли. Концентрация в них в два раза меньше, чем во взрослых препаратах, что снижает вероятность возникновения привыкания к ним. Помимо этого, можно промывать нос раствором на основе морской соли, продолжил Зайцев.

«Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом», — предупредил он.

Невролог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина до этого говорила, что шмыганье носом без болезни может быть проявлением тиков у детей.

Ранее врач предупредил об опасных последствиях игнорирования постоянного насморка.