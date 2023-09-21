В Томске неизвестный с ножом напал на мужчину, заходившего в подъезд

В Томске мужчина с ножом помешал жителю дома зайти в подъезд. Видео момента нападения опубликовал Telegram-канал «Регион-70».

Инцидент произошел в ЖК «Радонежский» на Береговой улице. Судя по кадрам, мужчина в жилете собирался зайти в подъезд вместе со своими соседями, но увидел приближение вооруженного человека и убежал в сторону парковки. Злоумышленник погнался за ним с ножом по двору.

На место прибыли сотрудник ППС и опросили свидетелей инцидента. По данным пресс-службы УМВД России по Томской области, личности участников конфликта в Ленинском районе установлены, их доставили в отдел внутренних дел. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего, устанавливая мотивы нападавшего.

По данным канала, в этом же подъезде в январе произошел аналогичный случай. В тот раз камера зафиксировала поножовщину, произошедшую возле лифта после непродолжительной беседы между четырьмя мужчинами.

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