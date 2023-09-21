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Подросток выстрелил из пневматики в лицо ребенку в Шушарах

«78.ru»: в Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке

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Depositphotos

На юге Петербурга сверстник выстрелил из пневматического пистолета в лицо знакомой девочке. Об этом сообщает «78.ru».

В медицинское учреждение обратилась 14-летняя школьница из Шушар, медики диагностировали у девочки перелом костей носа, а в области скулы нашли металлическую пулю.

Выяснилось, что ранение пострадавшая получила на Колпинском шоссе, в нее с близкого расстояния выстрелил из пневматического пистолета знакомый мальчик.

Состояние школьницы врачи оценивают как среднетяжелое, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее подросток выстрелил другу в голову из пистолета, купленного на маркетплейсе.

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