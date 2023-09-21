В Петербурге установлен новый погодный рекорд

21 сентября ночь в Санкт-Петербурге была самой теплой за все годы метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, слова которого приводит «Мойка78».

Специалист отметил, что минимальная температура ночью 21 сентября составила +16,1 °C. При этом, по его словам, прошлый рекорд был зафиксирован пять лет назад, когда столбик термометра показал +15,4 °C.

Синоптик добавил, что в предстоящие дни в Петербурге ожидаются новые температурные рекорды.

В предстоящие выходные, 23–24 сентября, во многих российских городах-миллионниках ожидается теплая погода. Об этом сообщили специалисты «Яндекс.Погоды».

Так, по их прогнозу, в Москве в эти дни будет малооблачная погода без осадков, температура воздуха — до +25 °C. В Санкт-Петербурге в субботу будет небольшой дождь, температура — до +24 °C, в воскресенье похолодает до +17 °C. Среди других городов-миллионников самая теплая погода будет в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

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