В Подмосковье во время родов врачи провели две операции у будущей матери

В Подмосковье врачи во время родов успешно сделали кесарево сечение и удалили опухоль женщине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Новообразование медработники заметили на ранних сроках беременности у 39-летней жительницы Раменского. Такая опухоль могла помешать ребенку появиться на свет естественным путем. Из-за диагноза женщина всю беременность находилась под наблюдением специалистов.

В день родов врачи провели сразу две операции. В первую очередь они провели кесарево сечение, чтобы у девочки не было препятствий, после этого удалили миому.

В результате ребенок родился без каких-либо осложнений. Как и мать, он чувствует себя хорошо, обоих выписали из больницы.

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