Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье во время родов врачи провели две операции у будущей матери

В Подмосковье у женщины с опасной опухолью родился здоровый ребенок

close
100%
Freepik.com

В Подмосковье врачи во время родов успешно сделали кесарево сечение и удалили опухоль женщине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Новообразование медработники заметили на ранних сроках беременности у 39-летней жительницы Раменского. Такая опухоль могла помешать ребенку появиться на свет естественным путем. Из-за диагноза женщина всю беременность находилась под наблюдением специалистов.

В день родов врачи провели сразу две операции. В первую очередь они провели кесарево сечение, чтобы у девочки не было препятствий, после этого удалили миому.

В результате ребенок родился без каких-либо осложнений. Как и мать, он чувствует себя хорошо, обоих выписали из больницы.

Ранее в Новосибирске во время родов младенцу сломали ногу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях