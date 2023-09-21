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Россиянам объяснили, как отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза

Кардиолог Деревянкина: боль в сердце можно спутать с невралгией

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Shutterstock

Боль в сердце можно спутать с невралгией, болями в мышцах или спине, а также остеохондрозом, отличить их поможет определение локализации неприятных ощущений. Об этом Life рассказала кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина.

«Например, боли в желудке отличает локализация в верхней части живота и сопровождаются такими симптомами, как тошнота, тяжесть и метеоризм. При невралгии, которую тоже можно перепутать с болями в сердце, болевые ощущения усиливаются при резких движениях: чихании, скручиваниях, кашле, пальпации. Также боли при невралгии можно четко локализовать, нежелательные ощущения сконцентрированы в одной точке, которую можно определить. Характер боли скорее стреляющий, колющий», — пояснила врач.

По ее словам, боль в сердце будет ощущаться в передней части грудной клетки, за грудиной, а также может быть смещена немного левее и отдавать в область нижней челюсти. Обычно она длится недолго, такая боль ощущается как давящая, сжимающая, жгучая, режущая, реже ноющая или колющая. Определить точную причину неприятных и болевых ощущений и оперативно начать лечение поможет врач, заключила Деревянкина.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков до этого говорил, что потеря сознания, головокружение, высокая температура в течение долгого времени, судороги, сильная боль в области сердца или живота, нарушение асимметрии лица, нехватка воздуха, а также изменения цвета кожи являются симптомами, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь.

Ранее кардиолог перечислила болезни сердца, которые часто проявляются у подростков.

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