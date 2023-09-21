В Канаде воры обокрали мужчину ради шутки

В Торонто вооруженные грабители отобрали у мужчины телефон, а потом вернули его обратно, сообщив, что это была шутка, пишет Complex.

Как рассказали очевидцы, группа вооруженных людей начала кричать на мужчину и направлять на него оружие, требуя отдать телефон. После этого налетчики скрылись вместе с добычей, но затем вернулись на место преступления, чтобы отдать имущество жертве. Грабители сообщили, что просто хотели пошутить.

Несмотря на это, мужчина все равно обратился в полицию и рассказал о случившемся. На данный момент офицеры ищут подозреваемых и просматривают камеры видеонаблюдения. По их данным, двум грабителям может быть от 15 до 20 лет. Кроме того, с ними была школьница, которой примерно 12 лет.

Ранее в США местных журналистов ограбили при съемке репортажа об ограблениях.