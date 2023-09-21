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В Новосибирске рецидивиста задержали за избиение жены топором в гараже

МВД: в Новосибирске рецидивист закрыл жену в гараже и стал избивать ее топором

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Depositphotos

В Новосибирске ранее судимого мужчину подозревают в лишении женщины свободы. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел на Коломенской улице. Местные жители услышали женские крики, которые доносились из гаража. Прибывшие на место правоохранители стали взламывать двери, но вскоре женщина сама смогла выбраться. Когда она выбежала, за ней последовал мужчина с топором.

По словам пострадавшей, гражданский муж запер ее в гараже, где избивал различными предметами, например, лопатой или топором.

После произошедшего женщину госпитализировали, ее возлюбленного задержали. Мужчина ранее привлекался к ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Подозреваемый был помещен в специализированное медицинское учреждение», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Сочи толпа подростков избила мужчину.

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