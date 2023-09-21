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В Уфе ограбившая ювелирный магазин на 12 млн рублей продавщица получила срок

В Уфе ограбившая ювелирный магазин продавщица получила пять лет колонии

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В Уфе продавщица ограбила ювелирный магазин и получила срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2022 году 22-летняя девушка работала в одном из ювелирных магазинов города. Спустя некоторое время она украла украшения на сумму 12 миллионов рублей. Подсудимая скрылась, но попала на камеры видеонаблюдения. Позже девушку арестовали в Нижегородской области.

Правоохранителям удалось выяснить, что на преступление осужденная пошла из-за мужчины, который убедил ее устроиться в магазин и украсть драгоценности. На данный момент подозреваемого разыскивают.

Девушку приговорили к лишению свободы в колонии на пять лет. Более того, ее обязали выплатить ущерб.

Ранее в Париже ограбили французский модный дом перед показом новой коллекции.

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