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На Украине получила повреждение крупная электроподстанция

Минэнерго Украины сообщило о повреждении электрической подстанции

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Evgen Kotenko/Reuters

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электрической подстанции 330 кВ, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах.

«Из-за этого были обесточены несколько подстанций 110 кВ, без света оставались почти 49 тысяч потребителей», — говорится в сообщении министерства.

В Минэнерго отметили, что в данный момент проводятся ремонтные работы, а потребителей подключили к резервным линиям.

При этом в министерстве не уточнили, в какой области располагается подстанция.

16 сентября заместитель главы украинского Минэнерго Светлана Гринчук заявляла, что блэкауты на Украине предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений электроэнергии по стране уже подготовлены.

29 июля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что жителям Украины не рекомендуется избавляться от генераторов, так как сейчас нет информации, произойдут ли блэкауты будущей зимой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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