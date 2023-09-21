Полиция пресекла работу крупного производства контрафактной водки в Салавате

Полиция накрыла производство контрафактной водки под марками известных брендов в Салавате Республики Башкортостан. Об этом сообщает URA.ru.

По данным источника, контрафактная водка поступала в магазины Башкортостана, а также в Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую области и Татарстан.

Полиции удалось выяснить, что на незаконном производстве работали шестеро уроженцев Таджикистана. Функции управляющего цехом выполнял 41-летний россиянин.

В ходе обысков полиция обнаружила 11 тыс. поддельных бутылок водки. Также сотрудники правоохранительных органов нашли 40 тыс. пустых бутылок, 120 рулонов этикеток, четыре рулона акцизных марок и 160 тыс. пробок.

На складе преступников нашли еще 60 тыс. поддельных бутылок и 125 тыс. пустых емкостей для розлива контрафакта. Сотрудников и управляющего цехом задержали — в отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

Ранее на Кубани накрыли производство поддельного алкоголя под марками известных брендов.