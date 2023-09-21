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«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Гонконг

«Аэрофлот» с 23 декабря возобновит полеты из Москвы в Гонконг

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Аэрофлот

Авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря 2023 года возобновит полеты из Москвы в Гонконг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Продажа билетов открыта», — указал перевозчик.

Рейсы в Гонконг будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратно самолеты будут летать по средам, пятницам и воскресеньям.

До этого в компании рассказали, что до конца 2023 года планируют завершить переговоры по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по 61 зарубежному самолету. В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что перевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование.

«Аэрофлот» решил отменить регулярные рейсы в Гонконг в январе 2021 года в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса.

Ранее Минтранс сообщил о «потере» Россией 78 самолетов из 1367 из-за санкций.

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