«Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Гонконг

Авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря 2023 года возобновит полеты из Москвы в Гонконг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Продажа билетов открыта», — указал перевозчик.

Рейсы в Гонконг будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратно самолеты будут летать по средам, пятницам и воскресеньям.

До этого в компании рассказали, что до конца 2023 года планируют завершить переговоры по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по 61 зарубежному самолету. В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что перевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование.

«Аэрофлот» решил отменить регулярные рейсы в Гонконг в январе 2021 года в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса.

Ранее Минтранс сообщил о «потере» Россией 78 самолетов из 1367 из-за санкций.