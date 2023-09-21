Юрист раскрыл самые распространенные схемы мошенничества

Инвестиции, лотереи и телефонные вымогательства — самые распространенные схемы, которыми пользуются мошенники. Об этом «Газете.Ru» рассказал Ирек Сафин, юрист и эксперт «Международного Юридического Бюро».

Первый в рейтинге вид мошенничества — инвестиционный.

«Мошенники предлагают вложить средства и получить прибыль с инвестиций. Речь может идти о финансовой пирамиде, криптовалютных операциях, совместной закупке золота и т.д. Нередко участие в «пирамиде» вам может предложить кто-то из друзей и знакомых, не осознавая, что сам попал в ловушку. Один из признаков финансового мошенничества с инвестициями — это то, что вам предлагают привлечь в компанию других инвесторов. И именно за новых участников вы и получаете дивиденды», — объяснил специалист.

По словам юриста, сейчас также довольно много схем с криптовалютой.

«Среди них тоже есть и финансовые пирамиды, где нужно привести друзей. И «знаменитости», которые предлагают удвоить ваши биткоины. И «финансовые эксперты», которые точно знают, как поведет себя валюта, и помогают на ней заработать. И фейковые электронные кошельки, предлагающие высокие проценты. Главный признак такого мошенничества: вам обещают слишком «вкусные» условия», — добавил Сафин.

Еще одна распространенная схема — лотереи и выигрыши.

«Человеку сообщают, что он стал победителем розыгрыша. Часто мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора или известной компании. Но, чтобы забрать свой приз, нужно внести залог, который вернут после выдачи выигрыша. На мошенничество указывает тот факт, что вы не участвовали в розыгрыше. Компании не раздают подарки просто так — без условий, они хотят, чтобы вы у них что-то приобрели. Сюда же можно отнести ценные подарки из-за рубежа «за красивые глаза» или наследство от неизвестных родственников, требующие оплаты пошлин, комиссии или доставки», — отметил он.

К наиболее опасным видам мошенничества относятся телефонные вымогательства.

«Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. На смену изъезженной схеме: «мама, помоги, я сбил человека» приходят звонки из «правоохранительных органов». Мошенник представляется сотрудником полиции или прокуратуры и сообщает, что на вас заведено уголовное дело. Он мастерски запугивает и заговаривает зубы, предлагая решить вопрос взяткой. Если у вас нет таких денег, «добрый» сотрудник готов помочь вам взять кредит. Лучшим решением при таком звонке будет прерывание разговора», — рекомендовал юрист.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме телефонных мошенников с обновлением денег.