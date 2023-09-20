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В Нижнем Новгороде проверяют жалобу матери якобы избитого воспитательницей ребенка

Жительница Нижнего Новгорода указала на травму ребенка после посещения детсада

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жительница Нижнего Новгорода заявила об избиении ее ребенка в детском саду. Об этом сообщает NewsNN.ru.

Рассказ горожанки о произошедшем в детском саду №137 появился в социальных сетях. По словам женщины, ее полуторагодовалого сына ударила воспитательница.

Инцидент, как пишет источник, произошел 9 сентября. Мать привела ребенка в воспитательное учреждение и оставила на неполный день для адаптации. Когда она пришла забрать его, мальчик заплакал, и воспитательница ударила его по лицу, не заметив вернувшуюся родительницу. В результате ребенок получил ссадину.

Руководство заведения разъяснило, что поведение воспитательницы было вызвано потерей супруга, и в будущем она не будет работать в учреждении.

Ранее на Урале учительницу спецшколы оштрафовали за фото ученика, выложенное в соцсеть.

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