Добровольца Донбасса оштрафовали за дискредитацию армии

Нижегородский районный суд оштрафовал нацбола Рамазана Сулейманова на 20 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, административное дело на добровольца завели после акции участников незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

В 2022 году нацбол проходил службу в зоне спецоперации на Украине в составе добровольческого отряда «Барс-8». Затем он вернулся в Нижний Новгород, где стал работать волонтером, помогая со сбором гуманитарной помощи.

На суде Сулейманов не признал вину и отказался комментировать свою причастность к акции. Он пояснил, что воспользуется статьей 51 Конституции России, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Он сообщил, что у полиции нет доказательств правонарушения. Защита нацбола рассказала судье, что в действиях Сулейманова нет дискредитации армии страны. По данным «Ъ», Сулейманов намерен обжаловать решение суда.

Ранее адвокат командира «Ахмата» попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации ВС России.