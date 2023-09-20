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На Урале учительницу спецшколы оштрафовали за фото ученика, выложенное в соцсеть

В Екатеринбурге учительницу школы-интерната оштрафовали за фото с учеником

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Freepik.com

В Екатеринбурге учительницу обязали выплатить 15 тыс. руб. за публикацию фото с учеником на своей странице в соцсети. Об этом она сама рассказала порталу kp.ru.

13 сентября суд вынес решение по делу учительницы Алевтины Сергеевой, которая сделала фотографию с учеником в зоопарке и опубликовала ее в своих социальных сетях.

«За использование фото ученика мне присудили возместить ущерб его матери в размере 10 тысяч рублей, а также пять тысяч рублей ребенку. Это был обычный снимок с занятий в зоопарке», — прокомментировала приговор педагог.

Она считает вердикт несправедливым, так как суд, по ее словам, не учел, что конфликт с родительницей начался задолго до этого разбирательства. При этом Сергеева уверяет, что женщина давала школе-интернату согласие на публикацию того самого снимка. В свою очередь, мать школьника отмечала, что сильно расстроилась, увидев фото своего сына в открытом доступе, поэтому и решила подать иск.

Выслушав приговор, учительница обратилась в прокуратуру Свердловской области и попросила пересмотреть дело. До этого ее, как уточняется, уже увольняли из школы за «аморальное поведение».

Ранее на Камчатке активистку и учительницу русского языка задержали прямо во время урока.

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