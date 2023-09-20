В ДНР осудили женщину за публикацию военных сведений в соцсетях

В ДНР жительница Горловки получила четыре года колонии за действия в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд ДНР.

Приговор суд вынес 15 сентября, но известно об этом стало только сейчас. По версии правоохранителей, женщина собирала военные сведения и публиковала их в социальных сетях. Помимо этого, она публиковала экстремистские посты.

Суд признал женщину виновной в приготовлении к шпионажу и публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Горловчанку приговорили к лишению свободы на срок четыре года, который она проведет в колонии общего режима.

Более того, она год не сможет публиковать записи и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и интернете.

Ранее в Петербурге женщина подожгла военкомат и избежала ареста.