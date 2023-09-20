В балашихинском доме, где взорвался газ, снова начался пожар

В балашихинской многоэтажке, где взорвался газ и на спасателей обрушилась бетонная стена, снова начался пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации источника, возгорание произошло на четвертом этаже — из окна квартиры идет густой дым. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией горения.

О причинах очередного возгорания в многоквартирном доме ничего не сообщается. Данных о пострадавших не поступало.

МЧС России уже сообщало о пожаре в одном из подъездов дома в Балашихе — огонь на площади в пять квадратных метров потушили. До этого в ходе поисковых работ после взрыва произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

В жилом доме 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

Ранее стало известно, что жители дома в Балашихе чувствовали запах газа за сутки до взрыва.