Британка чудом выжила после того, как поранила палец шаром для боулинга

Британка рассказала, что чудом осталась жива после того, как порезалась шаром для боулинга, пишет Daily Mail. По словам женщины, в рану попала инфекция, и у нее начался сепсис.

Как вспоминает 33-летняя Накита Харден, она вместе с бойфрендом играла в боулинг, когда случайно порезала большой палец об шар. Женщина не обратила на это внимание, однако вечером вспомнила про рану, когда боль усилилась.

«Мы с парнем были немного обеспокоены этим, но я нормально себя чувствовала. И я тогда так сильно устала, что просто хотела пойти и лечь спать», — рассказала британка.

Проснувшись утром, Накита почувствовала сильную слабость и жажду. У нее едва хватило сил, чтобы спуститься на первый этаж дома за водой.

«Я сказала парню, что мне плохо, и он еще раз взглянул на мою руку, а потом сказал, что нам нужно срочно ехать в больницу.

Харден рассказала, что в отделении неотложной помощи была огромная очередь, поэтому ей пришлось прождать некоторое время, пока ее примут. Однако один из врачей заметил, что Накита выглядит так, что вот-вот потеряет сознание, и сопроводил ее в кабинет доктора.

«Мне сказали, что положат меня на кушетку, потому что мне нельзя двигаться, и дали антибиотики», — уточнила женщина.

Врачи, осмотрев пациентку, сообщили ей, что в ее палец попала инфекция и они попытаются удалить зараженную область хирургическим путем, чтобы не пришлось ампутировать весь палец.

«Я сразу подумала о том, что будет, если я больше не увижу своих детей», — призналась Накита.

После процедуры, которая закончилась успешно, медики сказали Харден, что если бы она задержалась на день, то инфекция могла бы попасть в кровь и привести к самым тяжелым последствиям. Теперь Накита считает, что чудом осталась жива.

«Если вы подозреваете, что у вас может быть сепсис, не медлите с походом в больницу», — советует женщина.

Ранее американке ампутировали все конечности после съеденной рыбы, купленной на рынке.