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В США в самолет попала молния

В США молния ударила в самолет с 85 пассажирами на борту

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Shutterstock

Самолет, следовавший из Чикаго в Бостон, успешно завершил полет, несмотря на то, что в него попала молния. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Во время путешествия в Airbus A220 с 85 пассажирами на борту попала молния.

После успешного приземления самолет вывели из эксплуатации. По словам представителей авиакомпании Delta, которой принадлежит воздушное судно, безопасность клиентов для них стоит на первом месте. Именно поэтому они проведут проверку самолета, чтобы убедиться, что во время следующего полета он не выйдет из строя.

По данным метеорологической службы США, подобные инциденты не редкость – в среднем молния попадает в пассажирские самолеты один-два раза в год.

Ранее в Копенгагене экстренно сел самолет, в который ударила молния.

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