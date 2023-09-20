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Жители дома, где произошел взрыв в Балашихе, чувствовали запах газа за сутки до произошедшего

Baza: жители дома в Балашихе чувствовали запах газа за сутки до взрыва

Жители дома в Балашихе, где произошел взрыв, чувствовали запах газа за сутки до произошедшего. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, жители многоквартирного дома, где взорвался газ, чувствовали характерный запах примерно за сутки до произошедшего, но не придали этому значения.

Утечка могла произойти в одной из квартир на пятом этаже — там проживает 86-летняя женщина. Ее жилище было разрушено взрывом.

В жилом многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

Во время поисковых работ произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

Ранее на торговом судне в Черном море прогремел взрыв.

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