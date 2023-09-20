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Из-под завалов в Балашихе извлекли шестерых спасателей, двое погибли

МЧС: в Балашихе двое спасателей погибли после повторного обрушения стены дома

После повторного обрушения стены на месте взрыва в Балашихе из-под завалов достали шестерых спасателей, двое погибли. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

Сотрудникам экстренных служб удалось вытащить спасателей, которые оказались под завалами после повторного обрушения стены на месте взрыва в жилом многоквартирном доме. Из них четверо переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи. Двое погибли.

Повторное обрушение стены произошло во время поисковых работ. Перед этим спасатели пытались добраться до первых этажей здания.

В жилом доме 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

Ранее на торговом судне в Черном море прогремел взрыв.

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