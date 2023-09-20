На торговом судне в Черном море прогремел взрыв

На торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Agerpres.

По информации источника, на борту судна произошел взрыв, причины которого на данный момент не установлены. По распоряжению капитана корабля все 12 членов экипажа доставлены в порт Сулина под флагом Того. Сейчас они проходят медицинское обследование.

«Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — рассказал руководитель районной администрации порта Тулча Дан Иким.

В мероприятиях по эвакуации экипажа судна принимали участие сотрудники береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней в море.

Ранее на верфи в Турции произошел взрыв.