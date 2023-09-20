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Момент взрыва цистерны с дизелем в Сочи попал на камеру

«Типичный Сочи»: момент взрыва цистерны с дизелем попал на камеру

Момент взрыва цистерны с дизелем в Сочи попал на камеру. Ролик был опубликован Telegram-каналом «Типичный Сочи».

Судя по ролику, взрыв произошел в 5:16 по местному времени (совпадает с московским).

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадь пожара после взрыва составила 96 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Shot, пожар мог спровоцировать удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Telegram-канал Baza также утверждает, что дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Официально эта версия пока не подтверждена.

Shot сообщил о возгорании резервуара с 1,2 тыс. тонн керосина. Пожарные воспользовались пеной для тушения огня. Им удалось ликвидировать возгорание в 07:42. Сотрудники следственного комитета и спецслужб разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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