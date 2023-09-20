В Совфеде предложили упростить систему коллективных исков

Система подачи общегражданских групповых исков, которая была создана в России в 2019 году, не стала массовой, поэтому ее необходимо упростить. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. Он направил письмо с предложением пересмотреть форму, порядок и способы заключения коллективного иска министру юстиции Константину Чуйченко, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, неэффективность системы показал в том числе пример заявлений граждан по факту утечки данных.

«Необходимо развивать систему коллективных исков, поскольку они могут стать гарантией защиты прав граждан в получении компенсаций при утечках данных. Такой институт положительно показал себя в ряде зарубежных стран и может быть успешно применен в России», — отметил Шейкин.

В качестве способов упрощения системы сенатор предложил облегчить условия заключения соглашения о судебных расходах, регламентировать порядок заключения мировых соглашений, усовершенствовать регулирование исполнения судебных решений, упростить процедуру досудебного урегулирования споров применительно к коллективным искам.

По его мнению, важно изменить форму, порядок и способы заключения соглашения между членами группы по распределению судебных расходов. Кроме того, он выступил с предложением создавать один исполнительный лист и обязать суды направлять его в службу судебных приставов, а также разработать процедуру согласования условий мирового соглашения по такой категории споров.

В апреле организатор профсоюза сотрудников маркетплейса, представитель Союза профсоюзов России (СПР) Артур Вартанян объявил, что сотрудники интернет-магазина Wildberries из разных регионов России готовили коллективный иск к маркетплейсу. По информации Вартаняна, исковое требование заключалось в переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.

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