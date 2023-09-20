Подростки толпой избили мужчину в Сочи

В центре Сочи мужчина подрался с подростками, которые обижали его дочь, драка попала на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на Цветном бульваре в Центральном районе города, 39-летний мужчина решил разобраться с подростками, которые обижали его дочь. Разговор с молодыми людьми быстро перерос в драку, по сообщениям очевидцев, около 15-20 молодых людей жестоко избили мужчину кулаками и ногами, а затем сели на мопеды и уехали.

Личности участников избиения удалось быстро установить, по факту драки проверку проводя правоохранительные органы, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее массовая драка произошла возле клуба на северо-востоке Москвы.