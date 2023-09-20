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Попова заявила о небольшом числе госпитализированных с ковидом

Попова: подъем заболеваемости COVID-19 отличает небольшое число госпитализаций

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Отличительная чертой нынешнего роста заболеваемости ковидом является небольшое количество госпитализаций в России. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что рост заболеваемости прогнозировали со второй половины августа в больших городах с последующим распространением в регионах.

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что такая ситуация внушает «определенный оптимизм».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что и ковид, и грипп негативно влияют на организм человека. Чтобы не рисковать, она посоветовала привиться и соблюдать известные правила профилактики.

19 сентября Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19. В ведомстве обратили внимание, что вводить масочный режим пока не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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