Попова заявила о небольшом числе госпитализированных с ковидом

Отличительная чертой нынешнего роста заболеваемости ковидом является небольшое количество госпитализаций в России. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что рост заболеваемости прогнозировали со второй половины августа в больших городах с последующим распространением в регионах.

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что такая ситуация внушает «определенный оптимизм».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что и ковид, и грипп негативно влияют на организм человека. Чтобы не рисковать, она посоветовала привиться и соблюдать известные правила профилактики.

19 сентября Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19. В ведомстве обратили внимание, что вводить масочный режим пока не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.