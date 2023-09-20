Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сочи взорвалась цистерна на АЗС, начался крупный пожар

В Сочи произошел крупный пожар на нефтебазе

Возгорание произошло в Адлерском районе неподалеку от нефтебазы, на месте происшествия работают экстренные службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренную службу 112.

Telegram-канал Mash сообщает, что перед этим местные жители слышали звук взрыва.

Оператор 112 сообщил, что много разных людей звонят из разных частей города, некоторые видят возгорание в районе аэропорта. Пока неизвестно, что именно произошло, но возгорание подтверждено. Все службы города оповещены о происшествии и работают над его ликвидацией.

Другой оператор 112 добавил, что жители обратились с информацией о пожаре на улице Авиационной.

На месте работают все городские службы, включая полицию, пожарных, скорую помощь и газовые службы.

Ранее крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово. Как сообщали СМИ, сломался наземный 9-кубовый резервуар, что спровоцировало утечку газа. На заправке находится еще несколько таких резервуаров.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях