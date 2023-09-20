В Сочи взорвалась цистерна на АЗС, начался крупный пожар

Возгорание произошло в Адлерском районе неподалеку от нефтебазы, на месте происшествия работают экстренные службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренную службу 112.

Telegram-канал Mash сообщает, что перед этим местные жители слышали звук взрыва.

Оператор 112 сообщил, что много разных людей звонят из разных частей города, некоторые видят возгорание в районе аэропорта. Пока неизвестно, что именно произошло, но возгорание подтверждено. Все службы города оповещены о происшествии и работают над его ликвидацией.

Другой оператор 112 добавил, что жители обратились с информацией о пожаре на улице Авиационной.

На месте работают все городские службы, включая полицию, пожарных, скорую помощь и газовые службы.

Ранее крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово. Как сообщали СМИ, сломался наземный 9-кубовый резервуар, что спровоцировало утечку газа. На заправке находится еще несколько таких резервуаров.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.