Жительница курганского села попала под суд за кражу хлеба и чебуреков

Жительница села в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области оказалась в суде за то, что похитила у соседки чебуреки, хлеб и килограмм свинины. Об этом говорится в судебных материалах на сайте Мокроусовского районного суда, передает Ura.ru.

В материалах дела отмечается, что женщина украла у соседки два чебурека, две булки хлеба и один килограмм свинины. Нанесенный ущерб оценили в 613 рублей.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу, подчеркивает агентство.

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