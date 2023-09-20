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Жительница курганского села попала под суд за кражу хлеба и чебуреков

В Курганской области женщина попала под суд за кражу хлеба и чебуреков у соседки

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жительница села в Мокроусовском муниципальном округе Курганской области оказалась в суде за то, что похитила у соседки чебуреки, хлеб и килограмм свинины. Об этом говорится в судебных материалах на сайте Мокроусовского районного суда, передает Ura.ru.

В материалах дела отмечается, что женщина украла у соседки два чебурека, две булки хлеба и один килограмм свинины. Нанесенный ущерб оценили в 613 рублей.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу, подчеркивает агентство.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области хозяин дома застал вора на своей кухне за готовкой. Житель одного из поселков Зеленоградского района обратился в полицию и заявил, что обнаружил на кухне незнакомца, который представился другом его сына. В тот момент незваный гость, по словам хозяина, готовил себе еду, но после его появления поспешил скрыться.

24 августа сообщалось, что на Урале неизвестные ночью украли из магазина котлеты, онигири и мороженое.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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