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Более 30 человек проникли в высотку на Котельнической набережной, 14 из них задержаны

Массовое задержание экстремалов прошло в здании сталинской высотки в Москве

В здание на Котельнической набережной проникли около 35 человек, нескольким из них удалось забраться на шпиль высотки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вечером несколько десятков экстремалов попали внутрь знаменитого 32-этажного жилого дома. Они собирались достигнуть пика здания, но столкнулись с правоохранителями, которых вызвали местные жители.

По данным Telegram-канала Shot, росгвардейцы задержали 14 человек. Кроме того, с места событий «скорая» забрала двух руферов, которые пострадали, спрыгнув со второго этажа. У одного из пытавшихся спастись бегством зафиксирована черепно-мозговая травма, у другого — перелом ноги.

Проверка по факту произошедшего находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры. Полицейские проверяют информацию о еще нескольких нарушителях, до сих пор скрывающихся в здании.

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