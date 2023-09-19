После стычек с полицией в Ереване есть задержанные

В Следственном комитете Армении заявили о задержанных в результате столкновений протестующих с полицией у здания правительства в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Уточняется, что во время массовых акций прозвучали публичные призывы к свержению конституционного строя, совершению насилия или оправданию таких действий. Кроме того, организаторы митинга игнорировали безопасность участников и публичные требования полицейских.

«По нескольким зарегистрированным случаям в Следственном комитете Армении возбуждены соответствующие уголовные дела, есть задержанные по подозрению в совершении преступных деяний», — сказано в сообщении.

19 сентября в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении сообщали, что в Ереване в ходе стычек сотрудников полиции с протестующими у здания правительства страны есть госпитализированные.

До этого стало известно, что в Ереване участники акции протеста пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.