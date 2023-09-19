It-эксперт объяснил, зачем блокируют сайты о VPN-сервисах

Россияне продолжают пользоваться VPN-сервисами, а сам рынок находится в «серо-черной» зоне. Об этом заявил управляющий партнер Смена (Группа AIC) Артем Геллер.

«Объясняется это тем, что на виду у всех именно те приложения, у которых есть достаточный бюджет на рекламу, которые делают вид, что они бесплатные, но на самом деле продают наши данные везде — в лучшем случае рекламным агентствам, а в худшем в даркнете продают», — сказал он.

По его словам, у людей появляется много проблем, и они не знают, с чем это связано.

«Часто это связано как раз с этими приложениями. Ресурсы, которые пишут инструкции, как пользоваться VPN-сервисами, только увеличивают количество людей, которые жалуются на мошенничество или на другие свои проблемы, которые появились после этого», — считает эксперт.

Геллер подчеркнул, что блокирование подобных ресурсов является одним из шагов, которые принимает государство, чтобы формализовать эту плоскость.

«Такого шага недостаточно. Я вообще сторонник того, чтобы об этом звучало от правительства и Госдумы. Нужно разработать отечественный VPN-сервис, который был бы верифицированным. И чтобы людей не мучить, не блокировать, не гонять туда-сюда на эти сервисы, а бесплатно предоставить им услугу, с помощью которой они могут иметь VPN-доступ к ресурсам, когда он необходим.

Эксперт считает, что сама технология VPN не опасна. По его мнению, угрозу представляют именно бесплатные VPN-сервисы. «Непонятно, что мы им отдаем. Они имеют доступ ко всему нашему трафику, непонятно, что они делают с нашими данными. В этом и есть большая проблема», — сказал Геллер.

В свою очередь, юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Ефим Казанцев назвал разработку критериев для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам логичным и последовательным шагом в борьбе с запрещенными ресурсами.

«Уполномоченные органы тратят массу усилий для того, чтобы сначала выявить, а потом заблокировать ресурсы, нарушающие законодательство Российской Федерации. Но все эти усилия оказываются безрезультатными в связи с тем, что в сети полно инструкций по обходу блокировок. Поэтому напрашивается следующий шаг – блокировка сайтов с инструкциями по обходу блокировок сайтов», — отметил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Роскомнадзор создал новые критерии оценки для блокировки материалов с информацией о способах обхода блокировок на территории России. В документе говорится, что Роскомнадзор намерен начать их применение с 1 марта 2024 года.