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В Нагорном Карабахе рассказали о раненных после обстрелов Азербайджаном

Омбудсмен НКР заявил о 138 раненых в результате обстрелов со стороны Баку

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bbbreaking/Telegram

Омбудсмен непризнанного Карабаха Гегам Степанян заявил, что почти 140 человек получили ранения в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По состоянию на 21:00 имеется 138 раненых, среди них 29 мирных жителей. Из них 11 — дети», — заявил Степанян.

Он добавил, что в Степанакертский медцентр госпитализированы 112 раненых, в детскую больницу Степанакерта — 11 детей, в Мартакертскую областную больницу — 15 человек.

До этого стало известно, что у здания посольства России в Ереване во вторник вечером начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Армения постоянно нарушает договоренности, в частности направляя к границе «в целях провокации» гуманитарные конвои и используя машины Красного Креста якобы в целях контрабанды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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