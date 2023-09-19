В Нагорном Карабахе рассказали о раненных после обстрелов Азербайджаном

Омбудсмен непризнанного Карабаха Гегам Степанян заявил, что почти 140 человек получили ранения в Нагорном Карабахе в результате военной операции ВС Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По состоянию на 21:00 имеется 138 раненых, среди них 29 мирных жителей. Из них 11 — дети», — заявил Степанян.

Он добавил, что в Степанакертский медцентр госпитализированы 112 раненых, в детскую больницу Степанакерта — 11 детей, в Мартакертскую областную больницу — 15 человек.

До этого стало известно, что у здания посольства России в Ереване во вторник вечером начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Армения постоянно нарушает договоренности, в частности направляя к границе «в целях провокации» гуманитарные конвои и используя машины Красного Креста якобы в целях контрабанды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.