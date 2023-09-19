Ретейлер назвал любимый сыр россиян

Торговая сеть «Пятерочка» отметила рост потребительского спроса у россиян на сыр чечил. Аналитики торговой сети, решили выяснить, какие свежие сыры (за исключением плавленых и творожных) предпочитают покупатели из разных регионов страны.

Чаще всего в потребительской корзине за последний год оказывался сыр чечил — гости магазинов купили около 12 млн упаковок этого продукта. Оказалось, что в копченом виде сыр чечил чаще всего приобретают жители столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. А сыр-косичку в копченом виде больше всего любят петербуржцы и жители Ленобласти.

Согласно представленным данным, в этом году покупатели «Пятерочки» приобрели в магазинах сети 37 млн упаковок различного сыра собственной торговой марки «Свежий ряд», а ее доля в общем обороте категории увеличилась до 14%.

В пресс-службе «Пятерочки» сообщили, что половина всего оборота сыров собственной торговой марки, производимых на заводах в Республике Адыгея, составляют весовые сыры. За последний год мягкого адыгейского сыра покупатели сети приобрели более 2 тыс. тонн. Причем, как отмечают в компании, особой популярностью он пользуется в Москве и Московской области — совокупно продано более 500 тонн сыра за последний год. Значительную долю покупателей составили жители Северного Кавказа – они приобрели около 137 тонн такого сыра.

По словам директора департамента собственных торговых марок «Пятерочки» Елены Рудовой, сыры собственной торговой марки пользуются популярностью среди покупателей за счет доступной цены при сохранении отличных вкусовых характеристик и высокого качества самой продукции.

«В линейке этой марки у нас представлен выбор вкусных натуральных сыров без заменителя молочного жира — адыгейский, чечил, косичка, которые наши гости по-настоящему любят и ценят: средняя оценка этих сыров собственной торговой марки в нашем приложении составляет 4,9 балла из 5», — рассказала Рудова.

Кроме того, в «Пятерочке» сообщили, что пик продаж в категории сыров преимущественно приходится на холодное время года. Спрос на сыры в линейке собственной торговой марки растет поздней осенью, зимой и ранней весной, а вот летом наоборот — потребление сокращается.