Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уехавший из РФ блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

РИА Новости: блогера Даню Милохина объявили в розыск

close
100%
Global Look Press

Блогер и тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Знаменитость объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным собеседника журналистов, Милохин был зарегистрирован в Москве. Тем не менее, не вставал на учет по месту жительства.

Однако, по данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске.

Ранее блогер с осени 2022 года находился в Дубае, но в сентябре 2023 года вернулся в Москву. После новостей о том, что его, возможно, призовут на службу в армию, тиктокер вылетел из столицы назад, в Дубай. По данным Mash, он покинул Москву около недели назад рейсом эконом-класса.

Призвать тиктокера в армию попросила Минобороны глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее в Госдуме анонсировали закон о «серийных доносчиках» после отъезда Милохина из-за Мизулиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях