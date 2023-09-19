Уехавший из РФ блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

Блогер и тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Знаменитость объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным собеседника журналистов, Милохин был зарегистрирован в Москве. Тем не менее, не вставал на учет по месту жительства.

Однако, по данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске.

Ранее блогер с осени 2022 года находился в Дубае, но в сентябре 2023 года вернулся в Москву. После новостей о том, что его, возможно, призовут на службу в армию, тиктокер вылетел из столицы назад, в Дубай. По данным Mash, он покинул Москву около недели назад рейсом эконом-класса.

Призвать тиктокера в армию попросила Минобороны глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее в Госдуме анонсировали закон о «серийных доносчиках» после отъезда Милохина из-за Мизулиной.