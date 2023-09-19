Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране и оценили необходимость введения ограничительных мер, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что вводить ограничения, например масочный режим, из-за коронавируса не планируется, «если для этого не будет серьезных оснований».

Роспотребнадзор отмечает, что в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера.

Как заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций и инфекционист Георгий Викулов, ближе к зиме станет ясно, введут ли в регионах России масочный режим в связи со штаммом коронавируса «Пирола».

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в свою очередь отмечал, что ученые не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона».

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.