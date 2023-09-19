Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пропавший 12 лет назад мальчик попал под машину своих родителей и вернулся в семью

В Китае родители пропавшего 12 лет назад мальчика нашли его, когда попали в ДТП

close
100%
Sanook

В Китае подросток, который 12 лет считался пропавшим без вести, вернулся в семью, угодив под машину своих родителей. Об этом сообщает Thaiger.

По данным источника, закончившееся воссоединением семьи ДТП произошло в городе Фошань провинции Гуандун. Беспризорник попал под машину своих родителей. Как рассказала семейная пара, они не сразу заметили занимающегося попрошайничеством мальчика и совершили на него наезд. Муж и жена вышли из автомобиля и поняли, что пострадавший очень похож на их сына, пропавшего 12 лет назад.

Женщина осмотрела ребенка, поняла, что он отделался незначительными царапинами, но решила отвезти его в больницу. В это же время мужчина взял прядь волос мальчика и отправил ее на экспертизу ДНК, не предупредив супругу.

Вскоре мужчина забрал результаты из больницы и сообщил жене радостную новость. Так супруги случайно нашли своего пропавшего сына, который потерялся в трехлетнем возрасте, отправившись поиграть с друзьями на улицу.

Подросток рассказал, что сначала он жил с другой семьей и считал своих новых родителей биологическими, но затем попал к мужчине, который эксплуатировал его и подвергал физическому насилию. Несовершеннолетний сбежал от мучителя и жил, питаясь едой из мусорных баков, пока не встретил своих настоящих родителей.

Ранее в ХМАО подросток ушел из дома в трусах и пропал.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях