В Белоруссии назвали сроки закрытия Латвией погранпункта «Силене»

Латвия вечером 19 сентября закроет один из двух пограничных автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте белорусского Государственного пограничного комитета.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода «Силене» (с белорусской стороны — «Урбаны») будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после закрытия КПП пересечение границы двух стран будет возможно лишь через пограничный переход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

19 сентября стало известно, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Отмечалось, что за шесть дней 894 человека попытались незаконно пересечь границу стран. По информации латвийских властей, за прошедшие 2,5 недели сентября было предпринято 1773 таких попытки.

Позже в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявляли, что власти Латвии не оповещали белорусскую сторону о закрытии погранпункта пропуска «Силене».

С 11 августа правительство Латвии сообщало, что республика на полгода усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну.

Ранее Польша уведомила Белоруссию о запрете въезда машин с российскими номерами.