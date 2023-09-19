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В Малайзии кошка поднесла кольца молодоженам на свадьбе и очаровала соцсети

Coconuts: в Малайзии кошка поднесла кольца жениху и невесте во время свадьбы

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Fedtri Yahya/TikTok

Кошка из Малайзии поднесла обручальные кольца молодоженам и прославилась в соцсетях, пишет Coconuts.

По словам жениха с невестой, кошка по кличке Лили принадлежит их знакомой. Во время церемонии бракосочетания они посадили питомицу в радиоуправляемую машину, прикрепили кольца к капоту и стали ждать, когда животное подъедет к ним.

Чтобы Лили не убежала раньше времени, ее пристегнули импровизированными ремнями безопасности, но кошка и без них чувствовала себя спокойно и не собиралась срывать церемонию. Гости свадьбы сопровождали маршрут питомицы аплодисментами.

Позже кадры с места событий опубликовал в соцсетях ведущий свадьбы. По словам мужчины, за свою многолетнюю карьеру он еще не встречал похожей сцены, поэтому молодожены удивили его своей изобретательностью.

Комментаторы в соцсетях также восхитились Лили. Некоторые люди признались, что сами были бы не против видеть такую пушистую гостью на своей свадьбе.

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