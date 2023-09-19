Таиланд начнет взимать подоходный налог с иностранных доходов резидентов

Таиланд начнет с 2024 года взимать подоходный налог с иностранных доходов налоговых резидентов, сообщается на сайте Минфина страны.

До этого большинство налогоплательщиков, имевших доходы за рубежом, переводили деньги в Таиланд после года «передержки» на зарубежных счетах, и таким образом легально избегали уплаты налогов.

С 1 января 2024 года этот режим отменяется, и налоги будут взиматься с любых сумм, полученных резидентом Таиланда за рубежом, и переведенных на его счета в таиландских банках.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль крупных компаний.

Новый документ инициировало правительство России. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Компании обяжут оплатить разовый налог не позднее 28 января. Прогнозируются поступления от налога в объеме 300 млрд рублей.

Законопроект устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один млрд рублей. Налоговую ставку установят в размере 10%.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».