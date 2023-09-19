«Работать надо, а не болеть»: депутат Госдумы объяснила, зачем продезинфицировала коллег

Депутат Госдумы Раиса Камарзина, которая принесла с собой на заседание осенней сессии диспенсер и аэрозоль-антивирус, и продезинфицировала сидевших рядом коллег, рассказала «Газете.Ru», что другие депутаты хорошо отнеслись к ее действиям. Камарзина принесла с собой средства защиты, так как все депутаты приехали из разных регионов.

«Коллеги хорошо относятся. Диспенсер всегда у меня с собой, у меня такой стоит даже в кабинете. Это осень, и приехали со всех регионов, с разных мест. Мы понимаем, что это вирусные, простудные заболевания. Я специально это делаю, чтобы не заболеть. Работать надо, а не болеть. Стационарный сейчас стоит, он через 40 минут три раза впрыскивает, и все это очень благотворно действует», — сказала она.

Депутат добавила, что планирует также вакцинироваться от гриппа, и будет носить маску, если снова произойдет вспышка заболеваемости COVID-19.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что продемонстрированный депутатом Камарзиной метод не имеет доказанной эффективности.

«Мы имеем целый ряд «технологий», «методов» имитационного характера, которые не имеют никаких доказательств эффективности. Из доказательств эффективности — только личное восприятие того, кто его применяет, или круга лиц, кто применяет. Мы помним «блокаторы вирусов» в виде носимых устройств, которые выделяют якобы противовирусные агенты, дезинфицирующие окружающий воздух, и якобы его от этого защищают. То же самое относится к спреям и особым девайсам по очистке воздуха, которые человек носит, и он что-то регулярно уже выделяет в активном режиме. Это не имеет отношения к сколько-нибудь доказанным технологиям защиты от вируса. Это сродни известной фразе о том, что для любой сложной проблемы есть всегда очевидное, простое, но неэффективное решение», — сказал он.

19 сентября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат Госдумы от Ставропольского края Раиса Камарзина перед началом осенней сессии продезинфицировала своих коллег на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19.

Ранее в Кремле оценили возможность ввода антиковидных ограничений.