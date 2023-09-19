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Депутат Романов рассказал о приоритетах осенней сессии Госдумы

Михаил Романов: поддержка участников СВО остается приоритетом соцполитики

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Пресс-служба Михаила Романова

В ходе осенней сессии Госдума сосредоточится на реализации послания президента России Владимира Путина, формировании проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. По словам парламентария, приоритетами остаются социальный блок и формирование новой экономики развития.

Михаил Романов рассказал, что в рамках осенней сессии в Госдуме состоятся 11 правительственных часов, государственных и национальных докладов. В ходе пленарных заседаний парламента осенью и зимой депутаты заслушают доклады 8 федеральных министров, двух вице-премьеров и одного руководителя федерального агентства.

Парламентарий отметил, что поддержка участников СВО и их семей, а также семей с детьми остается приоритетом государственной социальной политики.

«Сейчас в законодательном портфеле Госдумы сформирован новый пакет профильных инициатив, которые будут учтены в проекте нового федерального бюджета. В то же время, наша стратегическая задача, — на прочном фундаменте экономической стабильности добиваться всестороннего развития. И этот вектор также найдет свое полноценное отражение в проекте бюджета, — заявил Романов.

По словам депутата, в России будут расширять социальные программы всех уровней. Одним из важнейших шагов в этом направлении станет повышение МРОТ на 18,5 % с начала 2024 года.

Романов подчеркнул, что вся бюджетная работа тесно связана с контрольно-надзорной деятельностью, которая является профильной для комитета по контролю.

Этот думский орган, уточнил депутат, в период новой сессии также ожидает много работы.

«Продолжится совершенствование и модернизация системы контроля, есть понимание того, какие законодательные механизмы необходимо разработать для оптимизации риск ориентированного подхода, для повышения эффективности профилактических мероприятий, для усиления бюджетной дисциплины и ответственности бизнеса», — сказал депутат.

Парламентарий выразил уверенность в том, что правительство РФ, как и прежде, продолжит конструктивное сотрудничество с депутатами.

Он добавил, что уже сформирован график докладов министров, вице-премьеров и руководителей федеральных ведомств на пленарных заседаниях Госдумы.

19 сентября в Государственной Думе открылась осенняя сессия 2023 года. На первом пленарном заседании осенней сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что она будет насыщенной. Важнейший приоритет — реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании.

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