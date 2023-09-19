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Учительница обокрала москвичку в аэропорту Владивостока

Учительница из Самары украла у москвички украшения в аэропорту Владивостока

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Международном аэропорту Владивостока учительница украла кольца с драгоценными камнями у другой пассажирки. В отношении педагога было возбуждено уголовное дело по статье «кража», расследование которого транспортная полиция завершила 20 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили полицейские, женщина, прибывшая во Владивосток из Москвы после рейса зашла в туалет аэропорта. Когда она мыла руки, то сняла и положила рядом с раковиной кольца с бриллиантами, а затем, забыв надеть их обратно, покинула уборную. После нее в туалет зашла 30-летняя учительница истории из Самарской области: женщина, заметив драгоценности, положила их в карман и не сообщила о находке в полицию или сотрудникам аэропорта.

Эксперты оценили украденные драгоценности в 170 тысяч рублей. Педагогу за совершенное преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее учителя из Москвы задержали по подозрению в распространении наркотиков.

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