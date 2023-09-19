В Сибири восьмиклассницу спустили кубарем со школьной лестницы

В одной из школ Балахтинского района Красноярского края девочка-подросток получила травмы после падения со школьной лестницы. Старшая сестра пострадавшей утверждает, что ее родственницу толкнули нарочно. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел 19 сентября в школе села Ровное. Как рассказала собеседница канала, один из учеников «спустил» ее сестру с лестницы, затем ударил ее об стену, а затем продолжил избивать на полу. В ответ подросток укусила обидчика за ногу. Разнять дерущихся пришлось учителям.

По словам сестры пострадавшей, обидчик на два года старше восьмиклассницы.

«Директор школы никаких мер для урегулирования сегодняшнего конфликта не предприняла, попытались тихо все замять, не вызвала ни «скорую», ни полицию. Мама мальчика работает учителем в этой же школе. В данный момент она угрожает и нашим родителям, и сестре», — поделилась собеседница Telegram-канала.

Девушка утверждает, что учащиеся школы не в первый раз страдают от нападок старшеклассника.

Семья пострадавшей девочки подала на подростка заявление в полицию. Также заявление поступило от родителей старшеклассника.

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