Опубликовано видео разрушений в Степанакерте после обстрела

Армянское государственное информагентство «Арменпресс» опубликовало в своем Telegam-канале кадры разрушений в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе после обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

На видео запечатлен двор одного из жилых домов. Согласно кадрам, повреждения получили несколько автомобилей, частично разрушены стены и разбиты окна многоквартирного дома.

До этого Министерство обороны Азербайджана выложило видео уничтожения военных объектов Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Заявления же азербайджанского военного ведомства о том, что 17 сентября подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствуют действительности, подчеркнули в армянском МО.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.