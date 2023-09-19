СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы в Карелии

Следственное управление СК РФ по Республики Карелии возбудило уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» в отношении девочек-подростков, которые избили сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в сентябре на стадионе города Пудож. Две несовершеннолетние из-за конфликта на личной почве избили сверстницу так, что та оказалась в стационаре больницы. Избиение попало на видео: на кадрах девочки-подростки наносят руками и ногами удары ровеснице, которая лежит на земле.

В СК РФ отметили, что личности участниц избиения установлены, их допрашивают следователи.

Ранее в Югре подростки жестоко избили сверстника с инвалидностью.