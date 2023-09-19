Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК возбудил уголовное дело после избиения школьницы в Карелии

СК Карелии возбудил уголовное дело после избиения школьницы на стадионе

Следственное управление СК РФ по Республики Карелии возбудило уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» в отношении девочек-подростков, которые избили сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в сентябре на стадионе города Пудож. Две несовершеннолетние из-за конфликта на личной почве избили сверстницу так, что та оказалась в стационаре больницы. Избиение попало на видео: на кадрах девочки-подростки наносят руками и ногами удары ровеснице, которая лежит на земле.

В СК РФ отметили, что личности участниц избиения установлены, их допрашивают следователи.

Ранее в Югре подростки жестоко избили сверстника с инвалидностью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях