Сингапурца, который в шутку кашлял на коллег, будучи больным COVID-19, посадили в тюрьму

В Сингапуре посадили в тюрьму мужчину, который специально кашлял на коллег, зная, что он болен ковидом, пишет Daily Mail.

Как рассказал сам 64-летний Тамилсельвам Рамайя, сотрудник инвестиционной компании, он просто хотел пошутить над коллегами. Несмотря на то, что у мужчины был на руках положительный тест на коронавирус, он отказался покидать офис и специально кашлял на людей. Было доказано, что в результате его действий как минимум один работник был заражен коронавирусом.

Адвокат мужчины заявил в суде, что его подзащитный действовал не из-за злого умысла, и попросил назначить ему наказание в виде штрафа. Однако судья, приобщив тот факт, что у зараженного обвиняемым были серьезные проблемы со здоровьем, приговорил Тамилсельвама к двум неделям тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в Испании не станут использовать вакцины против коронавируса из-за устаревшей формулы.