В России запускают федеральный проект для цифровой и инфраструктурной поддержки НКО

Совкомбанк и Sk Fintech Hub создали федеральный проект «Технологии добра» для организации инфраструктурной поддержки и цифрового развития соцориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предполагается, что проект облегчит российским некоммерческим юридическим лицам, занятым в социальной сфере, ведение своей операционной деятельности.

«Технологии добра» представляют собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и

НКО после прохождения упрощенной проверки.

«Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности — помощи благополучателям», — отметил зампред правления Совкомбанка Альберт Борис.

На данный момент благотворительным фондам и НКО доступны: бесплатное банковское обслуживание; сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке; овернайт и депозит на льготных условиях; переводы через СБП без комиссий; зарплатный проект на льготных условиях; бесплатная комплексная техническая поддержка на территории всей России.

Важным направлением проекта является создание крупных цифровых платформ для решения отраслевых задач. Совкомбанк и «Сколково» запускают конкурс по поиску потенциальных партнеров, подрядчиков и разработчиков для реализации нескольких крупных проектов цифровизации. Среди них — CRM-система, учитывающая специфику и потребности участников сектора, и платформа взаимодействия грантодателей и грантополучателей, реализующая прозрачный, простой и легкий механизм отчетности фондов перед грантодателями за реализуемые программы.

Отмечается, что в проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, Softline и «Скан-Интерфакс». Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн- менеджер задач, станут доступны на портале проекта в ближайшее время.

В числе первых проект «Технологии добра» поддержали фонд целевого капитала «Истоки», фонд «Нужна помощь», фонд «Друзья», «Агентство социальной информации» и исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.